Vladimir Sulak

Darwinex copy

Vladimir Sulak
0条评论
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -44%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
898
盈利交易:
664 (73.94%)
亏损交易:
234 (26.06%)
最好交易:
13 582.41 USD
最差交易:
-44 230.79 USD
毛利:
343 864.58 USD (224 954 pips)
毛利亏损:
-388 906.97 USD (232 520 pips)
最大连续赢利:
31 (10 773.11 USD)
最大连续盈利:
23 376.81 USD (14)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
116.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
508 (56.57%)
短期交易:
390 (43.43%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-50.16 USD
平均利润:
517.87 USD
平均损失:
-1 662.00 USD
最大连续失误:
13 (-8 147.70 USD)
最大连续亏损:
-45 733.65 USD (3)
每月增长:
-28.37%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
47 557.82 USD
最大值:
120 196.99 USD (69.62%)
相对跌幅:
结余:
69.81% (120 880.69 USD)
净值:
35.76% (47 566.11 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 480
GDAXI 183
XAUUSD 168
SP500 37
USDJPY 8
NZDJPY 6
EURUSD 3
MSTR 3
VRSK 2
MSFT 2
USDCHF 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX -6.6K
GDAXI -4.4K
XAUUSD -491
SP500 -30K
USDJPY -1.6K
NZDJPY -1.4K
EURUSD 4.2K
MSTR -398
VRSK -1.3K
MSFT -238
USDCHF 3K
GBPAUD -933
NZDUSD 1.8K
EURGBP -598
GBPUSD -5.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX 1.1K
GDAXI -5.4K
XAUUSD -2.2K
SP500 -543
USDJPY -928
NZDJPY -969
EURUSD 3.9K
MSTR -1.7K
VRSK -1.7K
MSFT -739
USDCHF 1.9K
GBPAUD -692
NZDUSD 1.8K
EURGBP 10
GBPUSD -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.27 × 30
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.61 × 138
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
0.99 × 407
TickmillUK-Live
1.00 × 5
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Darwinex-Live
1.28 × 3226
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.78 × 32
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.00 × 37
20 更多...
Copy of my Darwinex account
没有评论
2025.11.21 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 18:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载