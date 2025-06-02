- 자본
- 축소
트레이드:
2 259
이익 거래:
2 153 (95.30%)
손실 거래:
106 (4.69%)
최고의 거래:
3 628.29 USD
최악의 거래:
-3 093.23 USD
총 수익:
20 488.72 USD (6 100 858 pips)
총 손실:
-16 007.30 USD (6 636 159 pips)
연속 최대 이익:
89 (88.97 USD)
연속 최대 이익:
4 334.93 USD (3)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
97.82%
최대 입금량:
77.18%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
83
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.20
롱(주식매수):
1 299 (57.50%)
숏(주식차입매도):
960 (42.50%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
1.98 USD
평균 이익:
9.52 USD
평균 손실:
-151.01 USD
연속 최대 손실:
6 (-44.47 USD)
연속 최대 손실:
-3 739.19 USD (3)
월별 성장률:
5.28%
연간 예측:
64.06%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 739.19 USD (29.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.12% (3 739.19 USD)
자본금별:
47.93% (4 077.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|2259
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_i
|4.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_i
|-535K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 628.29 USD
최악의 거래: -3 093 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +88.97 USD
연속 최대 손실: -44.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exispro-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
전문가 자문가는 기호 가격에 대한 기술적, 수학적 분석을 사용하는 고유한 알고리즘에 따라 거래를 진행합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
88%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
32
100%
2 259
95%
98%
1.27
1.98
USD
USD
48%
1:200