- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 104
Negociações com lucro:
2 007 (95.38%)
Negociações com perda:
97 (4.61%)
Melhor negociação:
3 628.29 USD
Pior negociação:
-3 093.23 USD
Lucro bruto:
19 503.14 USD (5 720 152 pips)
Perda bruta:
-15 225.35 USD (6 196 455 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
89 (88.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 334.93 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
97.82%
Depósito máximo carregado:
77.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
111
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.14
Negociações longas:
1 236 (58.75%)
Negociações curtas:
868 (41.25%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
9.72 USD
Perda média:
-156.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-44.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 739.19 USD (3)
Crescimento mensal:
3.75%
Previsão anual:
45.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 739.19 USD (29.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.12% (3 739.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.93% (4 077.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|2104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_i
|4.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_i
|-476K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 628.29 USD
Pior negociação: -3 093 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +88.97 USD
Máxima perda consecutiva: -44.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exispro-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
O Expert Advisor negoceia de acordo com um algoritmo único, utilizando a análise técnica e matemática do preço do símbolo.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
84%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
30
100%
2 104
95%
98%
1.28
2.03
USD
USD
48%
1:200