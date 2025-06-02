SinaisSeções
Gold SDmax EA
Sergei Linskii

Gold SDmax EA

Sergei Linskii
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 84%
Exispro-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 104
Negociações com lucro:
2 007 (95.38%)
Negociações com perda:
97 (4.61%)
Melhor negociação:
3 628.29 USD
Pior negociação:
-3 093.23 USD
Lucro bruto:
19 503.14 USD (5 720 152 pips)
Perda bruta:
-15 225.35 USD (6 196 455 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
89 (88.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 334.93 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
97.82%
Depósito máximo carregado:
77.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
111
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.14
Negociações longas:
1 236 (58.75%)
Negociações curtas:
868 (41.25%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
9.72 USD
Perda média:
-156.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-44.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 739.19 USD (3)
Crescimento mensal:
3.75%
Previsão anual:
45.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 739.19 USD (29.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.12% (3 739.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.93% (4 077.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_i 2104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_i 4.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_i -476K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 628.29 USD
Pior negociação: -3 093 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +88.97 USD
Máxima perda consecutiva: -44.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exispro-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

O Expert Advisor negoceia de acordo com um algoritmo único, utilizando a análise técnica e matemática do preço do símbolo.



2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 19:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 04:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.