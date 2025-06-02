SignauxSections
Sergei Linskii

Gold SDmax EA

Sergei Linskii
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
Exispro-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
660
Bénéfice trades:
634 (96.06%)
Perte trades:
26 (3.94%)
Meilleure transaction:
1 537.39 USD
Pire transaction:
-1 294.34 USD
Bénéfice brut:
7 492.27 USD (1 854 719 pips)
Perte brute:
-5 820.12 USD (1 968 264 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (189.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 838.02 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
46.55%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.11
Longs trades:
254 (38.48%)
Courts trades:
406 (61.52%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
2.53 USD
Bénéfice moyen:
11.82 USD
Perte moyenne:
-223.85 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 512.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 512.39 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.33%
Prévision annuelle:
101.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 512.39 USD (21.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.69% (1 512.39 USD)
Par fonds propres:
29.53% (1 488.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_i 660
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_i 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_i -114K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 537.39 USD
Pire transaction: -1 294 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +189.85 USD
Perte consécutive maximale: -1 512.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

L'Expert Advisor négocie selon un algorithme unique, utilisant une analyse technique et mathématique du prix du symbole.


Aucun avis
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 06:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
