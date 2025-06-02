СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold SDmax EA
Sergei Linskii

Gold SDmax EA

Sergei Linskii
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
999 USD в месяц
прирост с 2025 86%
Exispro-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 178
Прибыльных трейдов:
2 077 (95.36%)
Убыточных трейдов:
101 (4.64%)
Лучший трейд:
3 628.29 USD
Худший трейд:
-3 093.23 USD
Общая прибыль:
19 700.01 USD (5 863 934 pips)
Общий убыток:
-15 331.93 USD (6 302 752 pips)
Макс. серия выигрышей:
89 (88.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 334.93 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.82%
Макс. загрузка депозита:
77.18%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
153
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
1 237 (56.80%)
Коротких трейдов:
941 (43.20%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
2.01 USD
Средняя прибыль:
9.48 USD
Средний убыток:
-151.80 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-44.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 739.19 USD (3)
Прирост в месяц:
4.34%
Годовой прогноз:
52.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 739.19 USD (29.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.12% (3 739.19 USD)
По эквити:
47.93% (4 077.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_i 2178
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_i 4.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_i -439K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 628.29 USD
Худший трейд: -3 093 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +88.97 USD
Макс. убыток в серии: -44.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Советник торгует по уникальному алгоритму, с использованием технического и математического анализов цены символа.
Нет отзывов
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 19:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 04:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold SDmax EA
999 USD в месяц
86%
0
0
USD
9.6K
USD
31
100%
2 178
95%
98%
1.28
2.01
USD
48%
1:200
Копировать

