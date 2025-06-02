- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 178
Прибыльных трейдов:
2 077 (95.36%)
Убыточных трейдов:
101 (4.64%)
Лучший трейд:
3 628.29 USD
Худший трейд:
-3 093.23 USD
Общая прибыль:
19 700.01 USD (5 863 934 pips)
Общий убыток:
-15 331.93 USD (6 302 752 pips)
Макс. серия выигрышей:
89 (88.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 334.93 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
97.82%
Макс. загрузка депозита:
77.18%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
153
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
1 237 (56.80%)
Коротких трейдов:
941 (43.20%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
2.01 USD
Средняя прибыль:
9.48 USD
Средний убыток:
-151.80 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-44.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 739.19 USD (3)
Прирост в месяц:
4.34%
Годовой прогноз:
52.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 739.19 USD (29.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.12% (3 739.19 USD)
По эквити:
47.93% (4 077.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|2178
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_i
|4.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_i
|-439K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 628.29 USD
Худший трейд: -3 093 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +88.97 USD
Макс. убыток в серии: -44.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Советник торгует по уникальному алгоритму, с использованием технического и математического анализов цены символа.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
86%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
31
100%
2 178
95%
98%
1.28
2.01
USD
USD
48%
1:200