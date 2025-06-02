- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 104
利益トレード:
2 007 (95.38%)
損失トレード:
97 (4.61%)
ベストトレード:
3 628.29 USD
最悪のトレード:
-3 093.23 USD
総利益:
19 503.14 USD (5 720 152 pips)
総損失:
-15 225.35 USD (6 196 455 pips)
最大連続の勝ち:
89 (88.97 USD)
最大連続利益:
4 334.93 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
97.82%
最大入金額:
77.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
111
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.14
長いトレード:
1 236 (58.75%)
短いトレード:
868 (41.25%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
2.03 USD
平均利益:
9.72 USD
平均損失:
-156.96 USD
最大連続の負け:
6 (-44.47 USD)
最大連続損失:
-3 739.19 USD (3)
月間成長:
3.75%
年間予想:
45.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 739.19 USD (29.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.12% (3 739.19 USD)
エクイティによる:
47.93% (4 077.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|2104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_i
|4.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_i
|-476K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exispro-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
エキスパートアドバイザーは、シンボル価格の技術的および数学的分析を使用して、独自のアルゴリズムに従って取引を行います。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
84%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
30
100%
2 104
95%
98%
1.28
2.03
USD
USD
48%
1:200