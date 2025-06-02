- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 074
盈利交易:
1 978 (95.37%)
亏损交易:
96 (4.63%)
最好交易:
3 628.29 USD
最差交易:
-3 093.23 USD
毛利:
19 221.15 USD (5 589 617 pips)
毛利亏损:
-15 011.11 USD (6 090 405 pips)
最大连续赢利:
89 (88.97 USD)
最大连续盈利:
4 334.93 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
97.82%
最大入金加载:
77.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
84
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.13
长期交易:
1 234 (59.50%)
短期交易:
840 (40.50%)
利润因子:
1.28
预期回报:
2.03 USD
平均利润:
9.72 USD
平均损失:
-156.37 USD
最大连续失误:
6 (-44.47 USD)
最大连续亏损:
-3 739.19 USD (3)
每月增长:
9.32%
年度预测:
113.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 739.19 USD (29.61%)
相对跌幅:
结余:
29.12% (3 739.19 USD)
净值:
47.93% (4 077.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|2074
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_i
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_i
|-501K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 628.29 USD
最差交易: -3 093 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +88.97 USD
最大连续亏损: -44.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exispro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
專家顧問根據獨特的演算法進行交易，使用符號價格的技術和數學分析。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
83%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
30
100%
2 074
95%
98%
1.28
2.03
USD
USD
48%
1:200