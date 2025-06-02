- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
660
Profit Trade:
634 (96.06%)
Loss Trade:
26 (3.94%)
Best Trade:
1 537.39 USD
Worst Trade:
-1 294.34 USD
Profitto lordo:
7 492.27 USD (1 854 719 pips)
Perdita lorda:
-5 820.12 USD (1 968 264 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (189.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 838.02 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
46.55%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
254 (38.48%)
Short Trade:
406 (61.52%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
11.82 USD
Perdita media:
-223.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 512.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 512.39 USD (2)
Crescita mensile:
8.33%
Previsione annuale:
101.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 512.39 USD (21.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.69% (1 512.39 USD)
Per equità:
29.53% (1 488.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|660
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_i
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_i
|-114K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 537.39 USD
Worst Trade: -1 294 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +189.85 USD
Massima perdita consecutiva: -1 512.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
L'Expert Advisor opera secondo un algoritmo unico, utilizzando l'analisi tecnica e matematica del prezzo del simbolo.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
33%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
17
100%
660
96%
100%
1.28
2.53
USD
USD
30%
1:200