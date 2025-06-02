SignaleKategorien
Sergei Linskii

Gold SDmax EA

Sergei Linskii
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 84%
Exispro-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 118
Gewinntrades:
2 021 (95.42%)
Verlusttrades:
97 (4.58%)
Bester Trade:
3 628.29 USD
Schlechtester Trade:
-3 093.23 USD
Bruttoprofit:
19 521.61 USD (5 738 841 pips)
Bruttoverlust:
-15 225.35 USD (6 196 455 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
89 (88.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 334.93 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
97.82%
Max deposit load:
77.18%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
106
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.15
Long-Positionen:
1 236 (58.36%)
Short-Positionen:
882 (41.64%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
2.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-156.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-44.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 739.19 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.56%
Jahresprognose:
43.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 739.19 USD (29.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.12% (3 739.19 USD)
Kapital:
47.93% (4 077.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_i 2118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_i 4.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_i -458K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 628.29 USD
Schlechtester Trade: -3 093 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exispro-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Der Expert Advisor handelt nach einem einzigartigen Algorithmus und nutzt dabei eine technische und mathematische Analyse des Symbolpreises.


Keine Bewertungen
2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 19:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 00:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 04:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
