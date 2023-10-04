- 자본
- 축소
트레이드:
377
이익 거래:
277 (73.47%)
손실 거래:
100 (26.53%)
최고의 거래:
97.08 USD
최악의 거래:
-80.52 USD
총 수익:
4 061.18 USD (335 781 pips)
총 손실:
-1 612.83 USD (148 825 pips)
연속 최대 이익:
16 (165.28 USD)
연속 최대 이익:
264.70 USD (12)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
62.57%
최대 입금량:
3.02%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
8.14
롱(주식매수):
177 (46.95%)
숏(주식차입매도):
200 (53.05%)
수익 요인:
2.52
기대수익:
6.49 USD
평균 이익:
14.66 USD
평균 손실:
-16.13 USD
연속 최대 손실:
4 (-230.91 USD)
연속 최대 손실:
-230.91 USD (4)
월별 성장률:
5.79%
연간 예측:
70.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.62 USD
최대한의:
300.66 USD (23.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.73% (300.66 USD)
자본금별:
53.72% (554.18 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +97.08 USD
최악의 거래: -81 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +165.28 USD
연속 최대 손실: -230.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
