시그널 / MetaTrader 4 / GF TRADER OIL
Roni Gautama

GF TRADER OIL

Roni Gautama
0 리뷰
안정성
153
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 831%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
377
이익 거래:
277 (73.47%)
손실 거래:
100 (26.53%)
최고의 거래:
97.08 USD
최악의 거래:
-80.52 USD
총 수익:
4 061.18 USD (335 781 pips)
총 손실:
-1 612.83 USD (148 825 pips)
연속 최대 이익:
16 (165.28 USD)
연속 최대 이익:
264.70 USD (12)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
62.57%
최대 입금량:
3.02%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
8.14
롱(주식매수):
177 (46.95%)
숏(주식차입매도):
200 (53.05%)
수익 요인:
2.52
기대수익:
6.49 USD
평균 이익:
14.66 USD
평균 손실:
-16.13 USD
연속 최대 손실:
4 (-230.91 USD)
연속 최대 손실:
-230.91 USD (4)
월별 성장률:
5.79%
연간 예측:
70.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.62 USD
최대한의:
300.66 USD (23.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.73% (300.66 USD)
자본금별:
53.72% (554.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USOUSD 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USOUSD 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USOUSD 188K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +97.08 USD
최악의 거래: -81 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +165.28 USD
연속 최대 손실: -230.91 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 20:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 23:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 19:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.29 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 16:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 10:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 03:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.07 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 03:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
GF TRADER OIL
월별 30 USD
831%
0
0
USD
1K
USD
153
100%
377
73%
63%
2.51
6.49
USD
54%
1:500
