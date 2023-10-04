- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
375
盈利交易:
275 (73.33%)
亏损交易:
100 (26.67%)
最好交易:
97.08 USD
最差交易:
-80.52 USD
毛利:
4 045.19 USD (334 110 pips)
毛利亏损:
-1 612.83 USD (148 825 pips)
最大连续赢利:
14 (149.29 USD)
最大连续盈利:
264.70 USD (12)
夏普比率:
0.25
交易活动:
62.57%
最大入金加载:
3.02%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
5 天
采收率:
8.09
长期交易:
177 (47.20%)
短期交易:
198 (52.80%)
利润因子:
2.51
预期回报:
6.49 USD
平均利润:
14.71 USD
平均损失:
-16.13 USD
最大连续失误:
4 (-230.91 USD)
最大连续亏损:
-230.91 USD (4)
每月增长:
4.16%
年度预测:
50.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
33.62 USD
最大值:
300.66 USD (23.73%)
相对跌幅:
结余:
23.73% (300.66 USD)
净值:
53.72% (554.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USOUSD
|375
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USOUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USOUSD
|186K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
