Roni Gautama

GF TRADER OIL

Roni Gautama
0 comentarios
Fiabilidad
152 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 826%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
376
Transacciones Rentables:
276 (73.40%)
Transacciones Irrentables:
100 (26.60%)
Mejor transacción:
97.08 USD
Peor transacción:
-80.52 USD
Beneficio Bruto:
4 054.79 USD (335 094 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 612.83 USD (148 825 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (158.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
264.70 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
62.57%
Carga máxima del depósito:
3.02%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
8.12
Transacciones Largas:
177 (47.07%)
Transacciones Cortas:
199 (52.93%)
Factor de Beneficio:
2.51
Beneficio Esperado:
6.49 USD
Beneficio medio:
14.69 USD
Pérdidas medias:
-16.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-230.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-230.91 USD (4)
Crecimiento al mes:
5.14%
Pronóstico anual:
62.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.62 USD
Máxima:
300.66 USD (23.73%)
Reducción relativa:
De balance:
23.73% (300.66 USD)
De fondos:
53.72% (554.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USOUSD 376
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USOUSD 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USOUSD 187K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +97.08 USD
Peor transacción: -81 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +158.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -230.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.