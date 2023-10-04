SignaleKategorien
Roni Gautama

GF TRADER OIL

Roni Gautama
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
152 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 826%
Wachstum seit 2023 826%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
376
Gewinntrades:
276 (73.40%)
Verlusttrades:
100 (26.60%)
Bester Trade:
97.08 USD
Schlechtester Trade:
-80.52 USD
Bruttoprofit:
4 054.79 USD (335 094 pips)
Bruttoverlust:
-1 612.83 USD (148 825 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (158.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
264.70 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
62.57%
Max deposit load:
3.02%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
8.12
Long-Positionen:
177 (47.07%)
Short-Positionen:
199 (52.93%)
Profit-Faktor:
2.51
Mathematische Gewinnerwartung:
6.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-230.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-230.91 USD (4)
Wachstum pro Monat :
5.14%
Jahresprognose:
62.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.62 USD
Maximaler:
300.66 USD (23.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.73% (300.66 USD)
Kapital:
53.72% (554.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USOUSD 376
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USOUSD 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USOUSD 187K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +97.08 USD
Schlechtester Trade: -81 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -230.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
