Всего трейдов:
375
Прибыльных трейдов:
275 (73.33%)
Убыточных трейдов:
100 (26.67%)
Лучший трейд:
97.08 USD
Худший трейд:
-80.52 USD
Общая прибыль:
4 045.19 USD (334 110 pips)
Общий убыток:
-1 612.83 USD (148 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (149.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
264.70 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
62.57%
Макс. загрузка депозита:
3.02%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
8.09
Длинных трейдов:
177 (47.20%)
Коротких трейдов:
198 (52.80%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
6.49 USD
Средняя прибыль:
14.71 USD
Средний убыток:
-16.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-230.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-230.91 USD (4)
Прирост в месяц:
4.16%
Годовой прогноз:
50.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.62 USD
Максимальная:
300.66 USD (23.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.73% (300.66 USD)
По эквити:
53.72% (554.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USOUSD
|375
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USOUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USOUSD
|186K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +97.08 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +149.29 USD
Макс. убыток в серии: -230.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
