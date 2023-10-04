СигналыРазделы
Roni Gautama

GF TRADER OIL

Roni Gautama
0 отзывов
Надежность
151 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 817%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
375
Прибыльных трейдов:
275 (73.33%)
Убыточных трейдов:
100 (26.67%)
Лучший трейд:
97.08 USD
Худший трейд:
-80.52 USD
Общая прибыль:
4 045.19 USD (334 110 pips)
Общий убыток:
-1 612.83 USD (148 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (149.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
264.70 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
62.57%
Макс. загрузка депозита:
3.02%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
8.09
Длинных трейдов:
177 (47.20%)
Коротких трейдов:
198 (52.80%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
6.49 USD
Средняя прибыль:
14.71 USD
Средний убыток:
-16.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-230.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-230.91 USD (4)
Прирост в месяц:
4.16%
Годовой прогноз:
50.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.62 USD
Максимальная:
300.66 USD (23.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.73% (300.66 USD)
По эквити:
53.72% (554.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USOUSD 375
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USOUSD 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USOUSD 186K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +97.08 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +149.29 USD
Макс. убыток в серии: -230.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 20:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 23:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 19:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.29 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 16:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 10:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 03:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.07 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 03:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
