- 자본
- 축소
트레이드:
16 505
이익 거래:
10 004 (60.61%)
손실 거래:
6 501 (39.39%)
최고의 거래:
5 318.67 USD
최악의 거래:
-1 313.64 USD
총 수익:
232 225.39 USD (3 130 567 pips)
총 손실:
-174 895.57 USD (2 107 148 pips)
연속 최대 이익:
39 (9 235.21 USD)
연속 최대 이익:
26 604.81 USD (36)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
72.92%
최대 입금량:
16.60%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
3339
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
3.07
롱(주식매수):
10 808 (65.48%)
숏(주식차입매도):
5 697 (34.52%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
3.47 USD
평균 이익:
23.21 USD
평균 손실:
-26.90 USD
연속 최대 손실:
37 (-18 686.43 USD)
연속 최대 손실:
-18 686.43 USD (37)
월별 성장률:
18.55%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
18 686.43 USD (5.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.67% (18 686.43 USD)
자본금별:
3.86% (11 562.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|16503
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sd
|57K
|XAUUSD
|-1
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sd
|1M
|XAUUSD
|-72
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 318.67 USD
최악의 거래: -1 314 USD
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 37
연속 최대 이익: +9 235.21 USD
연속 최대 손실: -18 686.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXTRADING.com-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
312K
USD
USD
5
100%
16 505
60%
73%
1.32
3.47
USD
USD
6%
1:200