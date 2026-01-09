- 자본
- 축소
트레이드:
29
이익 거래:
25 (86.20%)
손실 거래:
4 (13.79%)
최고의 거래:
266.90 USD
최악의 거래:
-183.10 USD
총 수익:
2 392.50 USD (2 388 pips)
총 손실:
-276.40 USD (274 pips)
연속 최대 이익:
9 (714.10 USD)
연속 최대 이익:
747.30 USD (7)
샤프 비율:
0.84
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
9.79
롱(주식매수):
17 (58.62%)
숏(주식차입매도):
12 (41.38%)
수익 요인:
8.66
기대수익:
72.97 USD
평균 이익:
95.70 USD
평균 손실:
-69.10 USD
연속 최대 손실:
2 (-216.20 USD)
연속 최대 손실:
-216.20 USD (2)
월별 성장률:
7.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
216.20 USD (2.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.14% (216.20 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CLR
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CLR
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +266.90 USD
최악의 거래: -183 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +714.10 USD
연속 최대 손실: -216.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValburyAsiaFutures-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음