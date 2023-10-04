- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
376
利益トレード:
276 (73.40%)
損失トレード:
100 (26.60%)
ベストトレード:
97.08 USD
最悪のトレード:
-80.52 USD
総利益:
4 054.79 USD (335 094 pips)
総損失:
-1 612.83 USD (148 825 pips)
最大連続の勝ち:
15 (158.89 USD)
最大連続利益:
264.70 USD (12)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
62.57%
最大入金額:
3.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
8.12
長いトレード:
177 (47.07%)
短いトレード:
199 (52.93%)
プロフィットファクター:
2.51
期待されたペイオフ:
6.49 USD
平均利益:
14.69 USD
平均損失:
-16.13 USD
最大連続の負け:
4 (-230.91 USD)
最大連続損失:
-230.91 USD (4)
月間成長:
5.14%
年間予想:
62.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.62 USD
最大の:
300.66 USD (23.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.73% (300.66 USD)
エクイティによる:
53.72% (554.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USOUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USOUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USOUSD
|187K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +97.08 USD
最悪のトレード: -81 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +158.89 USD
最大連続損失: -230.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
826%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
152
100%
376
73%
63%
2.51
6.49
USD
USD
54%
1:500