Roni Gautama

GF TRADER OIL

Roni Gautama
0 recensioni
Affidabilità
138 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 674%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
354
Profit Trade:
255 (72.03%)
Loss Trade:
99 (27.97%)
Best Trade:
97.08 USD
Worst Trade:
-80.52 USD
Profitto lordo:
3 858.80 USD (315 034 pips)
Perdita lorda:
-1 601.10 USD (147 584 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (264.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
264.70 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
62.57%
Massimo carico di deposito:
3.02%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
7.51
Long Trade:
163 (46.05%)
Short Trade:
191 (53.95%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
6.38 USD
Profitto medio:
15.13 USD
Perdita media:
-16.17 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-230.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-230.91 USD (4)
Crescita mensile:
7.23%
Previsione annuale:
87.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.62 USD
Massimale:
300.66 USD (23.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.73% (300.66 USD)
Per equità:
53.72% (554.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOUSD 354
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOUSD 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOUSD 168K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +97.08 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +264.70 USD
Massima perdita consecutiva: -230.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.