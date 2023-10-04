- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
376
Negociações com lucro:
276 (73.40%)
Negociações com perda:
100 (26.60%)
Melhor negociação:
97.08 USD
Pior negociação:
-80.52 USD
Lucro bruto:
4 054.79 USD (335 094 pips)
Perda bruta:
-1 612.83 USD (148 825 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (158.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
264.70 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
62.57%
Depósito máximo carregado:
3.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
8.12
Negociações longas:
177 (47.07%)
Negociações curtas:
199 (52.93%)
Fator de lucro:
2.51
Valor esperado:
6.49 USD
Lucro médio:
14.69 USD
Perda média:
-16.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-230.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-230.91 USD (4)
Crescimento mensal:
5.14%
Previsão anual:
62.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.62 USD
Máximo:
300.66 USD (23.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.73% (300.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.72% (554.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USOUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USOUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USOUSD
|187K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +97.08 USD
Pior negociação: -81 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +158.89 USD
Máxima perda consecutiva: -230.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
826%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
152
100%
376
73%
63%
2.51
6.49
USD
USD
54%
1:500