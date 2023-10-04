SinaisSeções
Roni Gautama

GF TRADER OIL

Roni Gautama
0 comentários
Confiabilidade
152 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 826%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
376
Negociações com lucro:
276 (73.40%)
Negociações com perda:
100 (26.60%)
Melhor negociação:
97.08 USD
Pior negociação:
-80.52 USD
Lucro bruto:
4 054.79 USD (335 094 pips)
Perda bruta:
-1 612.83 USD (148 825 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (158.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
264.70 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
62.57%
Depósito máximo carregado:
3.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
8.12
Negociações longas:
177 (47.07%)
Negociações curtas:
199 (52.93%)
Fator de lucro:
2.51
Valor esperado:
6.49 USD
Lucro médio:
14.69 USD
Perda média:
-16.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-230.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-230.91 USD (4)
Crescimento mensal:
5.14%
Previsão anual:
62.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.62 USD
Máximo:
300.66 USD (23.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.73% (300.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.72% (554.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USOUSD 376
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USOUSD 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USOUSD 187K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +97.08 USD
Pior negociação: -81 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +158.89 USD
Máxima perda consecutiva: -230.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.