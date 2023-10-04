SinyallerBölümler
Roni Gautama

GF TRADER OIL

Roni Gautama
0 inceleme
Güvenilirlik
138 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 674%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
354
Kârla kapanan işlemler:
255 (72.03%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (27.97%)
En iyi işlem:
97.08 USD
En kötü işlem:
-80.52 USD
Brüt kâr:
3 858.80 USD (315 034 pips)
Brüt zarar:
-1 601.10 USD (147 584 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (264.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
264.70 USD (12)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
62.57%
Maks. mevduat yükü:
3.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
7.51
Alış işlemleri:
163 (46.05%)
Satış işlemleri:
191 (53.95%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
6.38 USD
Ortalama kâr:
15.13 USD
Ortalama zarar:
-16.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-230.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-230.91 USD (4)
Aylık büyüme:
7.23%
Yıllık tahmin:
87.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.62 USD
Maksimum:
300.66 USD (23.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.73% (300.66 USD)
Varlığa göre:
53.72% (554.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOUSD 354
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOUSD 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOUSD 168K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +97.08 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +264.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -230.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 16:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 10:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 03:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.07 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 03:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 10:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.23 23:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 04:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 10:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 02:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
