- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
15 (88.23%)
손실 거래:
2 (11.76%)
최고의 거래:
24.99 USD
최악의 거래:
-5.01 USD
총 수익:
130.05 USD (1 300 pips)
총 손실:
-7.62 USD (75 pips)
연속 최대 이익:
8 (52.72 USD)
연속 최대 이익:
54.75 USD (5)
샤프 비율:
1.14
거래 활동:
35.01%
최대 입금량:
3.72%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
24.44
롱(주식매수):
9 (52.94%)
숏(주식차입매도):
8 (47.06%)
수익 요인:
17.07
기대수익:
7.20 USD
평균 이익:
8.67 USD
평균 손실:
-3.81 USD
연속 최대 손실:
1 (-5.01 USD)
연속 최대 손실:
-5.01 USD (1)
월별 성장률:
7.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.01 USD (0.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.48% (5.01 USD)
자본금별:
2.77% (30.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CLR
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CLR
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CLR
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.99 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +52.72 USD
연속 최대 손실: -5.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValburyAsiaFutures-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
11
100%
17
88%
35%
17.06
7.20
USD
USD
3%
1:100