- 자본
- 축소
트레이드:
2 535
이익 거래:
1 888 (74.47%)
손실 거래:
647 (25.52%)
최고의 거래:
274.22 USD
최악의 거래:
-147.38 USD
총 수익:
3 392.45 USD (696 330 pips)
총 손실:
-3 256.73 USD (233 614 pips)
연속 최대 이익:
32 (24.88 USD)
연속 최대 이익:
288.90 USD (2)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
74.69%
최대 입금량:
67.89%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
1 281 (50.53%)
숏(주식차입매도):
1 254 (49.47%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
1.80 USD
평균 손실:
-5.03 USD
연속 최대 손실:
9 (-397.54 USD)
연속 최대 손실:
-564.10 USD (7)
월별 성장률:
0.79%
연간 예측:
9.60%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
605.36 USD
최대한의:
721.38 USD (40.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.35% (721.89 USD)
자본금별:
67.73% (575.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|858
|NZDCAD
|793
|AUDNZD
|655
|EURGBP
|65
|EURUSD
|30
|EURNZD
|24
|GBPCHF
|24
|USDCAD
|23
|NZDUSD
|16
|EURAUD
|14
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|4
|EURCHF
|4
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|AUDCHF
|1
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|259
|NZDCAD
|402
|AUDNZD
|143
|EURGBP
|-11
|EURUSD
|-561
|EURNZD
|0
|GBPCHF
|-7
|USDCAD
|13
|NZDUSD
|-5
|EURAUD
|16
|NZDJPY
|18
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|-166
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|-7
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|9
|BTCUSD
|-6
|XAUUSD
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|27K
|NZDCAD
|32K
|AUDNZD
|2.9K
|EURGBP
|-359
|EURUSD
|-15K
|EURNZD
|1.4K
|GBPCHF
|-553
|USDCAD
|2K
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|1.1K
|NZDJPY
|350
|GBPUSD
|-581
|USDJPY
|-172
|EURCHF
|60
|AUDUSD
|-794
|GBPAUD
|130
|AUDCHF
|182
|BTCUSD
|-5.7K
|XAUUSD
|35
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +274.22 USD
최악의 거래: -147 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +24.88 USD
연속 최대 손실: -397.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 203
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 278
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10378
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5678
|
PacificUnionLLC-Live
|0.87 × 47
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
510%
0
0
USD
USD
799
USD
USD
203
94%
2 535
74%
75%
1.04
0.05
USD
USD
68%
1:500