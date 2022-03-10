시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / RG LIGHT
Roberto Alencar

RG LIGHT

Roberto Alencar
0 리뷰
안정성
203
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 510%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 535
이익 거래:
1 888 (74.47%)
손실 거래:
647 (25.52%)
최고의 거래:
274.22 USD
최악의 거래:
-147.38 USD
총 수익:
3 392.45 USD (696 330 pips)
총 손실:
-3 256.73 USD (233 614 pips)
연속 최대 이익:
32 (24.88 USD)
연속 최대 이익:
288.90 USD (2)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
74.69%
최대 입금량:
67.89%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
1 281 (50.53%)
숏(주식차입매도):
1 254 (49.47%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
1.80 USD
평균 손실:
-5.03 USD
연속 최대 손실:
9 (-397.54 USD)
연속 최대 손실:
-564.10 USD (7)
월별 성장률:
0.79%
연간 예측:
9.60%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
605.36 USD
최대한의:
721.38 USD (40.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.35% (721.89 USD)
자본금별:
67.73% (575.29 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 858
NZDCAD 793
AUDNZD 655
EURGBP 65
EURUSD 30
EURNZD 24
GBPCHF 24
USDCAD 23
NZDUSD 16
EURAUD 14
NZDJPY 6
GBPUSD 5
USDJPY 4
EURCHF 4
AUDUSD 2
GBPAUD 1
AUDCHF 1
BTCUSD 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 259
NZDCAD 402
AUDNZD 143
EURGBP -11
EURUSD -561
EURNZD 0
GBPCHF -7
USDCAD 13
NZDUSD -5
EURAUD 16
NZDJPY 18
GBPUSD 8
USDJPY -166
EURCHF 1
AUDUSD -7
GBPAUD 2
AUDCHF 9
BTCUSD -6
XAUUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 32K
AUDNZD 2.9K
EURGBP -359
EURUSD -15K
EURNZD 1.4K
GBPCHF -553
USDCAD 2K
NZDUSD -1.3K
EURAUD 1.1K
NZDJPY 350
GBPUSD -581
USDJPY -172
EURCHF 60
AUDUSD -794
GBPAUD 130
AUDCHF 182
BTCUSD -5.7K
XAUUSD 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +274.22 USD
최악의 거래: -147 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +24.88 USD
연속 최대 손실: -397.54 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 203
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 278
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10378
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5678
PacificUnionLLC-Live
0.87 × 47
156 더...
리뷰 없음
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 00:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.