Signaux / MetaTrader 5 / RG LIGHT
Roberto Alencar

RG LIGHT

Roberto Alencar
0 avis
Fiabilité
188 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 477%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 452
Bénéfice trades:
1 821 (74.26%)
Perte trades:
631 (25.73%)
Meilleure transaction:
274.22 USD
Pire transaction:
-147.38 USD
Bénéfice brut:
3 258.79 USD (685 532 pips)
Perte brute:
-3 166.74 USD (226 086 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (24.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
288.90 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
74.90%
Charge de dépôt maximale:
67.89%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
1 242 (50.65%)
Courts trades:
1 210 (49.35%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
1.79 USD
Perte moyenne:
-5.02 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-397.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-564.10 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.61%
Prévision annuelle:
19.58%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
605.36 USD
Maximal:
721.38 USD (40.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.35% (721.89 USD)
Par fonds propres:
67.73% (575.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 827
NZDCAD 775
AUDNZD 628
EURGBP 65
EURUSD 27
EURNZD 24
GBPCHF 24
USDCAD 21
NZDUSD 16
EURAUD 14
NZDJPY 6
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURCHF 4
GBPAUD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
BTCUSD 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 239
NZDCAD 390
AUDNZD 130
EURGBP -11
EURUSD -571
EURNZD 0
GBPCHF -7
USDCAD 7
NZDUSD -5
EURAUD 16
NZDJPY 18
GBPUSD 15
USDJPY -166
EURCHF 1
GBPAUD 2
AUDUSD 2
AUDCHF 9
BTCUSD -6
XAUUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 24K
NZDCAD 30K
AUDNZD 4.8K
EURGBP -359
EURUSD -16K
EURNZD 1.4K
GBPCHF -553
USDCAD 1.3K
NZDUSD -1.3K
EURAUD 1.1K
NZDJPY 350
GBPUSD 132
USDJPY -172
EURCHF 60
GBPAUD 130
AUDUSD 40
AUDCHF 182
BTCUSD -5.7K
XAUUSD 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +274.22 USD
Pire transaction: -147 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +24.88 USD
Perte consécutive maximale: -397.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 203
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10374
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5678
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.87 × 47
Exness-MT5Real8
1.00 × 996
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
142 plus...
2025.07.02 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.09 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RG LIGHT
30 USD par mois
477%
0
0
USD
755
USD
188
94%
2 452
74%
75%
1.02
0.04
USD
68%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.