Roberto Alencar

RG LIGHT

Roberto Alencar
0条评论
可靠性
200
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 512%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 528
盈利交易:
1 883 (74.48%)
亏损交易:
645 (25.51%)
最好交易:
274.22 USD
最差交易:
-147.38 USD
毛利:
3 378.27 USD (694 668 pips)
毛利亏损:
-3 239.99 USD (232 067 pips)
最大连续赢利:
32 (24.88 USD)
最大连续盈利:
288.90 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
74.69%
最大入金加载:
67.89%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.19
长期交易:
1 279 (50.59%)
短期交易:
1 249 (49.41%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
1.79 USD
平均损失:
-5.02 USD
最大连续失误:
9 (-397.54 USD)
最大连续亏损:
-564.10 USD (7)
每月增长:
1.84%
年度预测:
25.31%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
605.36 USD
最大值:
721.38 USD (40.27%)
相对跌幅:
结余:
37.35% (721.89 USD)
净值:
67.73% (575.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 857
NZDCAD 793
AUDNZD 655
EURGBP 65
EURUSD 28
EURNZD 24
GBPCHF 24
USDCAD 21
NZDUSD 16
EURAUD 14
NZDJPY 6
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURCHF 4
GBPAUD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
BTCUSD 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 257
NZDCAD 402
AUDNZD 143
EURGBP -11
EURUSD -567
EURNZD 0
GBPCHF -7
USDCAD 7
NZDUSD -5
EURAUD 16
NZDJPY 18
GBPUSD 15
USDJPY -166
EURCHF 1
GBPAUD 2
AUDUSD 2
AUDCHF 9
BTCUSD -6
XAUUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 32K
AUDNZD 2.9K
EURGBP -359
EURUSD -16K
EURNZD 1.4K
GBPCHF -553
USDCAD 1.3K
NZDUSD -1.3K
EURAUD 1.1K
NZDJPY 350
GBPUSD 132
USDJPY -172
EURCHF 60
GBPAUD 130
AUDUSD 40
AUDCHF 182
BTCUSD -5.7K
XAUUSD 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +274.22 USD
最差交易: -147 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +24.88 USD
最大连续亏损: -397.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Earnex-Trade
0.00 × 70
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 203
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 229
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10378
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5678
PacificUnionLLC-Live
0.87 × 47
153 更多...
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 00:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
