- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 528
盈利交易:
1 883 (74.48%)
亏损交易:
645 (25.51%)
最好交易:
274.22 USD
最差交易:
-147.38 USD
毛利:
3 378.27 USD (694 668 pips)
毛利亏损:
-3 239.99 USD (232 067 pips)
最大连续赢利:
32 (24.88 USD)
最大连续盈利:
288.90 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
74.69%
最大入金加载:
67.89%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.19
长期交易:
1 279 (50.59%)
短期交易:
1 249 (49.41%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
1.79 USD
平均损失:
-5.02 USD
最大连续失误:
9 (-397.54 USD)
最大连续亏损:
-564.10 USD (7)
每月增长:
1.84%
年度预测:
25.31%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
605.36 USD
最大值:
721.38 USD (40.27%)
相对跌幅:
结余:
37.35% (721.89 USD)
净值:
67.73% (575.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|857
|NZDCAD
|793
|AUDNZD
|655
|EURGBP
|65
|EURUSD
|28
|EURNZD
|24
|GBPCHF
|24
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|16
|EURAUD
|14
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|4
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|257
|NZDCAD
|402
|AUDNZD
|143
|EURGBP
|-11
|EURUSD
|-567
|EURNZD
|0
|GBPCHF
|-7
|USDCAD
|7
|NZDUSD
|-5
|EURAUD
|16
|NZDJPY
|18
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|-166
|EURCHF
|1
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|9
|BTCUSD
|-6
|XAUUSD
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|27K
|NZDCAD
|32K
|AUDNZD
|2.9K
|EURGBP
|-359
|EURUSD
|-16K
|EURNZD
|1.4K
|GBPCHF
|-553
|USDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|1.1K
|NZDJPY
|350
|GBPUSD
|132
|USDJPY
|-172
|EURCHF
|60
|GBPAUD
|130
|AUDUSD
|40
|AUDCHF
|182
|BTCUSD
|-5.7K
|XAUUSD
|35
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +274.22 USD
最差交易: -147 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +24.88 USD
最大连续亏损: -397.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 203
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 229
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10378
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5678
|
PacificUnionLLC-Live
|0.87 × 47
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
512%
0
0
USD
USD
801
USD
USD
200
94%
2 528
74%
75%
1.04
0.05
USD
USD
68%
1:500