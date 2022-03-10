SinaisSeções
Roberto Alencar

RG LIGHT

Roberto Alencar
0 comentários
Confiabilidade
200 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 512%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 528
Negociações com lucro:
1 883 (74.48%)
Negociações com perda:
645 (25.51%)
Melhor negociação:
274.22 USD
Pior negociação:
-147.38 USD
Lucro bruto:
3 378.27 USD (694 668 pips)
Perda bruta:
-3 239.99 USD (232 067 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (24.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
288.90 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
74.69%
Depósito máximo carregado:
67.89%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
1 279 (50.59%)
Negociações curtas:
1 249 (49.41%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
1.79 USD
Perda média:
-5.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-397.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-564.10 USD (7)
Crescimento mensal:
1.84%
Previsão anual:
25.31%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
605.36 USD
Máximo:
721.38 USD (40.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.35% (721.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.73% (575.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 857
NZDCAD 793
AUDNZD 655
EURGBP 65
EURUSD 28
EURNZD 24
GBPCHF 24
USDCAD 21
NZDUSD 16
EURAUD 14
NZDJPY 6
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURCHF 4
GBPAUD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
BTCUSD 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 257
NZDCAD 402
AUDNZD 143
EURGBP -11
EURUSD -567
EURNZD 0
GBPCHF -7
USDCAD 7
NZDUSD -5
EURAUD 16
NZDJPY 18
GBPUSD 15
USDJPY -166
EURCHF 1
GBPAUD 2
AUDUSD 2
AUDCHF 9
BTCUSD -6
XAUUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 32K
AUDNZD 2.9K
EURGBP -359
EURUSD -16K
EURNZD 1.4K
GBPCHF -553
USDCAD 1.3K
NZDUSD -1.3K
EURAUD 1.1K
NZDJPY 350
GBPUSD 132
USDJPY -172
EURCHF 60
GBPAUD 130
AUDUSD 40
AUDCHF 182
BTCUSD -5.7K
XAUUSD 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +274.22 USD
Pior negociação: -147 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +24.88 USD
Máxima perda consecutiva: -397.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Earnex-Trade
0.00 × 71
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 203
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 229
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10378
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5678
PacificUnionLLC-Live
0.87 × 47
153 mais ...
Sem comentários
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 00:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RG LIGHT
30 USD por mês
512%
0
0
USD
801
USD
200
94%
2 528
74%
75%
1.04
0.05
USD
68%
1:500
