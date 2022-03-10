- Crescimento
Negociações:
2 528
Negociações com lucro:
1 883 (74.48%)
Negociações com perda:
645 (25.51%)
Melhor negociação:
274.22 USD
Pior negociação:
-147.38 USD
Lucro bruto:
3 378.27 USD (694 668 pips)
Perda bruta:
-3 239.99 USD (232 067 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (24.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
288.90 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
74.69%
Depósito máximo carregado:
67.89%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
1 279 (50.59%)
Negociações curtas:
1 249 (49.41%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
1.79 USD
Perda média:
-5.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-397.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-564.10 USD (7)
Crescimento mensal:
1.84%
Previsão anual:
25.31%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
605.36 USD
Máximo:
721.38 USD (40.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.35% (721.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.73% (575.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|857
|NZDCAD
|793
|AUDNZD
|655
|EURGBP
|65
|EURUSD
|28
|EURNZD
|24
|GBPCHF
|24
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|16
|EURAUD
|14
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|4
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|257
|NZDCAD
|402
|AUDNZD
|143
|EURGBP
|-11
|EURUSD
|-567
|EURNZD
|0
|GBPCHF
|-7
|USDCAD
|7
|NZDUSD
|-5
|EURAUD
|16
|NZDJPY
|18
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|-166
|EURCHF
|1
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|9
|BTCUSD
|-6
|XAUUSD
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|27K
|NZDCAD
|32K
|AUDNZD
|2.9K
|EURGBP
|-359
|EURUSD
|-16K
|EURNZD
|1.4K
|GBPCHF
|-553
|USDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|1.1K
|NZDJPY
|350
|GBPUSD
|132
|USDJPY
|-172
|EURCHF
|60
|GBPAUD
|130
|AUDUSD
|40
|AUDCHF
|182
|BTCUSD
|-5.7K
|XAUUSD
|35
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 203
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 229
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10378
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5678
|
PacificUnionLLC-Live
|0.87 × 47
153 mais ...
