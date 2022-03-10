SeñalesSecciones
RG LIGHT
Roberto Alencar

RG LIGHT

Roberto Alencar
Fiabilidad
200 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 512%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 528
Transacciones Rentables:
1 883 (74.48%)
Transacciones Irrentables:
645 (25.51%)
Mejor transacción:
274.22 USD
Peor transacción:
-147.38 USD
Beneficio Bruto:
3 378.27 USD (694 668 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 239.99 USD (232 067 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (24.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
288.90 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
74.69%
Carga máxima del depósito:
67.89%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
1 279 (50.59%)
Transacciones Cortas:
1 249 (49.41%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
1.79 USD
Pérdidas medias:
-5.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-397.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-564.10 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.84%
Pronóstico anual:
25.31%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
605.36 USD
Máxima:
721.38 USD (40.27%)
Reducción relativa:
De balance:
37.35% (721.89 USD)
De fondos:
67.73% (575.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 857
NZDCAD 793
AUDNZD 655
EURGBP 65
EURUSD 28
EURNZD 24
GBPCHF 24
USDCAD 21
NZDUSD 16
EURAUD 14
NZDJPY 6
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURCHF 4
GBPAUD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
BTCUSD 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 257
NZDCAD 402
AUDNZD 143
EURGBP -11
EURUSD -567
EURNZD 0
GBPCHF -7
USDCAD 7
NZDUSD -5
EURAUD 16
NZDJPY 18
GBPUSD 15
USDJPY -166
EURCHF 1
GBPAUD 2
AUDUSD 2
AUDCHF 9
BTCUSD -6
XAUUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 32K
AUDNZD 2.9K
EURGBP -359
EURUSD -16K
EURNZD 1.4K
GBPCHF -553
USDCAD 1.3K
NZDUSD -1.3K
EURAUD 1.1K
NZDJPY 350
GBPUSD 132
USDJPY -172
EURCHF 60
GBPAUD 130
AUDUSD 40
AUDCHF 182
BTCUSD -5.7K
XAUUSD 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +274.22 USD
Peor transacción: -147 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +24.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -397.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Earnex-Trade
0.00 × 71
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 203
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 229
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10378
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5678
PacificUnionLLC-Live
0.87 × 47
otros 153...
No hay comentarios
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 00:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RG LIGHT
30 USD al mes
512%
0
0
USD
801
USD
200
94%
2 528
74%
75%
1.04
0.05
USD
68%
1:500
