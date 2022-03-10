SignalsSections
Roberto Alencar

RG LIGHT

Roberto Alencar
0 reviews
Reliability
200 weeks
0 / 0 USD
growth since 2022 512%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 528
Profit Trades:
1 883 (74.48%)
Loss Trades:
645 (25.51%)
Best trade:
274.22 USD
Worst trade:
-147.38 USD
Gross Profit:
3 378.27 USD (694 668 pips)
Gross Loss:
-3 239.99 USD (232 067 pips)
Maximum consecutive wins:
32 (24.88 USD)
Maximal consecutive profit:
288.90 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
74.69%
Max deposit load:
67.89%
Latest trade:
18 hours ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.19
Long Trades:
1 279 (50.59%)
Short Trades:
1 249 (49.41%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
0.05 USD
Average Profit:
1.79 USD
Average Loss:
-5.02 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-397.54 USD)
Maximal consecutive loss:
-564.10 USD (7)
Monthly growth:
1.91%
Annual Forecast:
25.31%
Algo trading:
94%
Drawdown by balance:
Absolute:
605.36 USD
Maximal:
721.38 USD (40.27%)
Relative drawdown:
By Balance:
37.35% (721.89 USD)
By Equity:
67.73% (575.29 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 857
NZDCAD 793
AUDNZD 655
EURGBP 65
EURUSD 28
EURNZD 24
GBPCHF 24
USDCAD 21
NZDUSD 16
EURAUD 14
NZDJPY 6
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURCHF 4
GBPAUD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
BTCUSD 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 257
NZDCAD 402
AUDNZD 143
EURGBP -11
EURUSD -567
EURNZD 0
GBPCHF -7
USDCAD 7
NZDUSD -5
EURAUD 16
NZDJPY 18
GBPUSD 15
USDJPY -166
EURCHF 1
GBPAUD 2
AUDUSD 2
AUDCHF 9
BTCUSD -6
XAUUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 32K
AUDNZD 2.9K
EURGBP -359
EURUSD -16K
EURNZD 1.4K
GBPCHF -553
USDCAD 1.3K
NZDUSD -1.3K
EURAUD 1.1K
NZDJPY 350
GBPUSD 132
USDJPY -172
EURCHF 60
GBPAUD 130
AUDUSD 40
AUDCHF 182
BTCUSD -5.7K
XAUUSD 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +274.22 USD
Worst trade: -147 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +24.88 USD
Maximal consecutive loss: -397.54 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Earnex-Trade
0.00 × 69
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 203
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10378
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5678
PacificUnionLLC-Live
0.87 × 47
153 more...
No reviews
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 00:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
