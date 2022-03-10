SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RG LIGHT
Roberto Alencar

RG LIGHT

Roberto Alencar
0 recensioni
Affidabilità
188 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 477%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 452
Profit Trade:
1 821 (74.26%)
Loss Trade:
631 (25.73%)
Best Trade:
274.22 USD
Worst Trade:
-147.38 USD
Profitto lordo:
3 258.79 USD (685 532 pips)
Perdita lorda:
-3 166.74 USD (226 086 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (24.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
288.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
74.90%
Massimo carico di deposito:
67.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
1 242 (50.65%)
Short Trade:
1 210 (49.35%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
-5.02 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-397.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-564.10 USD (7)
Crescita mensile:
1.52%
Previsione annuale:
19.58%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
605.36 USD
Massimale:
721.38 USD (40.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.35% (721.89 USD)
Per equità:
67.73% (575.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 827
NZDCAD 775
AUDNZD 628
EURGBP 65
EURUSD 27
EURNZD 24
GBPCHF 24
USDCAD 21
NZDUSD 16
EURAUD 14
NZDJPY 6
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURCHF 4
GBPAUD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
BTCUSD 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 239
NZDCAD 390
AUDNZD 130
EURGBP -11
EURUSD -571
EURNZD 0
GBPCHF -7
USDCAD 7
NZDUSD -5
EURAUD 16
NZDJPY 18
GBPUSD 15
USDJPY -166
EURCHF 1
GBPAUD 2
AUDUSD 2
AUDCHF 9
BTCUSD -6
XAUUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 24K
NZDCAD 30K
AUDNZD 4.8K
EURGBP -359
EURUSD -16K
EURNZD 1.4K
GBPCHF -553
USDCAD 1.3K
NZDUSD -1.3K
EURAUD 1.1K
NZDJPY 350
GBPUSD 132
USDJPY -172
EURCHF 60
GBPAUD 130
AUDUSD 40
AUDCHF 182
BTCUSD -5.7K
XAUUSD 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +274.22 USD
Worst Trade: -147 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +24.88 USD
Massima perdita consecutiva: -397.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 203
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10374
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5678
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.87 × 47
Exness-MT5Real8
1.00 × 996
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
142 più
Non ci sono recensioni
2025.07.02 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.09 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
