Trade:
2 452
Profit Trade:
1 821 (74.26%)
Loss Trade:
631 (25.73%)
Best Trade:
274.22 USD
Worst Trade:
-147.38 USD
Profitto lordo:
3 258.79 USD (685 532 pips)
Perdita lorda:
-3 166.74 USD (226 086 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (24.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
288.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
74.90%
Massimo carico di deposito:
67.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
1 242 (50.65%)
Short Trade:
1 210 (49.35%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
-5.02 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-397.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-564.10 USD (7)
Crescita mensile:
1.52%
Previsione annuale:
19.58%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
605.36 USD
Massimale:
721.38 USD (40.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.35% (721.89 USD)
Per equità:
67.73% (575.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|827
|NZDCAD
|775
|AUDNZD
|628
|EURGBP
|65
|EURUSD
|27
|EURNZD
|24
|GBPCHF
|24
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|16
|EURAUD
|14
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|4
|EURCHF
|4
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|BTCUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|239
|NZDCAD
|390
|AUDNZD
|130
|EURGBP
|-11
|EURUSD
|-571
|EURNZD
|0
|GBPCHF
|-7
|USDCAD
|7
|NZDUSD
|-5
|EURAUD
|16
|NZDJPY
|18
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|-166
|EURCHF
|1
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|9
|BTCUSD
|-6
|XAUUSD
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|24K
|NZDCAD
|30K
|AUDNZD
|4.8K
|EURGBP
|-359
|EURUSD
|-16K
|EURNZD
|1.4K
|GBPCHF
|-553
|USDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|1.1K
|NZDJPY
|350
|GBPUSD
|132
|USDJPY
|-172
|EURCHF
|60
|GBPAUD
|130
|AUDUSD
|40
|AUDCHF
|182
|BTCUSD
|-5.7K
|XAUUSD
|35
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +274.22 USD
Worst Trade: -147 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +24.88 USD
Massima perdita consecutiva: -397.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 203
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10374
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5678
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PacificUnionLLC-Live
|0.87 × 47
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 996
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
