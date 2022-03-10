СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / RG LIGHT
Roberto Alencar

RG LIGHT

Roberto Alencar
0 отзывов
Надежность
200 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 512%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 528
Прибыльных трейдов:
1 883 (74.48%)
Убыточных трейдов:
645 (25.51%)
Лучший трейд:
274.22 USD
Худший трейд:
-147.38 USD
Общая прибыль:
3 378.27 USD (694 668 pips)
Общий убыток:
-3 239.99 USD (232 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (24.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
288.90 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
74.69%
Макс. загрузка депозита:
67.89%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
1 279 (50.59%)
Коротких трейдов:
1 249 (49.41%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
-5.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-397.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-564.10 USD (7)
Прирост в месяц:
1.91%
Годовой прогноз:
25.31%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
605.36 USD
Максимальная:
721.38 USD (40.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.35% (721.89 USD)
По эквити:
67.73% (575.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 857
NZDCAD 793
AUDNZD 655
EURGBP 65
EURUSD 28
EURNZD 24
GBPCHF 24
USDCAD 21
NZDUSD 16
EURAUD 14
NZDJPY 6
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURCHF 4
GBPAUD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
BTCUSD 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 257
NZDCAD 402
AUDNZD 143
EURGBP -11
EURUSD -567
EURNZD 0
GBPCHF -7
USDCAD 7
NZDUSD -5
EURAUD 16
NZDJPY 18
GBPUSD 15
USDJPY -166
EURCHF 1
GBPAUD 2
AUDUSD 2
AUDCHF 9
BTCUSD -6
XAUUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 27K
NZDCAD 32K
AUDNZD 2.9K
EURGBP -359
EURUSD -16K
EURNZD 1.4K
GBPCHF -553
USDCAD 1.3K
NZDUSD -1.3K
EURAUD 1.1K
NZDJPY 350
GBPUSD 132
USDJPY -172
EURCHF 60
GBPAUD 130
AUDUSD 40
AUDCHF 182
BTCUSD -5.7K
XAUUSD 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +274.22 USD
Худший трейд: -147 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +24.88 USD
Макс. убыток в серии: -397.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Earnex-Trade
0.00 × 69
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 203
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 229
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10378
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5678
PacificUnionLLC-Live
0.87 × 47
еще 153...
Нет отзывов
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 00:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.