SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RG LIGHT
Roberto Alencar

RG LIGHT

Roberto Alencar
0 inceleme
Güvenilirlik
188 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 477%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 452
Kârla kapanan işlemler:
1 821 (74.26%)
Zararla kapanan işlemler:
631 (25.73%)
En iyi işlem:
274.22 USD
En kötü işlem:
-147.38 USD
Brüt kâr:
3 258.79 USD (685 532 pips)
Brüt zarar:
-3 166.74 USD (226 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (24.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
288.90 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
74.90%
Maks. mevduat yükü:
67.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
1 242 (50.65%)
Satış işlemleri:
1 210 (49.35%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
-5.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-397.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-564.10 USD (7)
Aylık büyüme:
1.52%
Yıllık tahmin:
19.58%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
605.36 USD
Maksimum:
721.38 USD (40.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.35% (721.89 USD)
Varlığa göre:
67.73% (575.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 827
NZDCAD 775
AUDNZD 628
EURGBP 65
EURUSD 27
EURNZD 24
GBPCHF 24
USDCAD 21
NZDUSD 16
EURAUD 14
NZDJPY 6
GBPUSD 4
USDJPY 4
EURCHF 4
GBPAUD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
BTCUSD 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 239
NZDCAD 390
AUDNZD 130
EURGBP -11
EURUSD -571
EURNZD 0
GBPCHF -7
USDCAD 7
NZDUSD -5
EURAUD 16
NZDJPY 18
GBPUSD 15
USDJPY -166
EURCHF 1
GBPAUD 2
AUDUSD 2
AUDCHF 9
BTCUSD -6
XAUUSD 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 24K
NZDCAD 30K
AUDNZD 4.8K
EURGBP -359
EURUSD -16K
EURNZD 1.4K
GBPCHF -553
USDCAD 1.3K
NZDUSD -1.3K
EURAUD 1.1K
NZDJPY 350
GBPUSD 132
USDJPY -172
EURCHF 60
GBPAUD 130
AUDUSD 40
AUDCHF 182
BTCUSD -5.7K
XAUUSD 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +274.22 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +24.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -397.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 203
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10374
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5678
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.87 × 47
Exness-MT5Real8
1.00 × 996
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
142 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Want access to this strategy at no cost? you just need to enter the EQUITI brokerage under my IB and I will install the strategy for you! https://portal.equiticlients.com/sc/live-account/?clickid=19999&amp;affid=C01181222


İnceleme yok
2025.07.02 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 03:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.09 05:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RG LIGHT
Ayda 30 USD
477%
0
0
USD
755
USD
188
94%
2 452
74%
75%
1.02
0.04
USD
68%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.