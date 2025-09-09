통화 / UNP
UNP: Union Pacific Corporation
220.66 USD 0.36 (0.16%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UNP 환율이 오늘 0.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 219.22이고 고가는 221.48이었습니다.
Union Pacific Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UNP News
- RBC, CSX 주식 업그레이드... 철도 합병 결과에 관계없이 이익 예상
- RBC upgrades CSX, says shares gain under most rail merger outcomes
- CSX 주식, RBC Capital, "시장 수익률 상회"로 상향 조정
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- 유니온 퍼시픽 목표 주가, TD Cowen, 258달러로 상향
- Union Pacific stock price target raised to $258 from $252 at TD Cowen
- Bernstein, Union Pacific 투자의견 ‘시장수익률 상회’ 유지
- Bernstein reiterates Union Pacific stock rating with $294 price target
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- 유니언 퍼시픽(UNP.N), 노퍽서던(NSC.N) 인수 추진 박차…트럼프 합병 지지 시사
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:UNP)
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- How to Boost Your Portfolio with Top Transportation Stocks Set to Beat Earnings
- Union Pacific (UNP) Could Be a Great Choice
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Union Pacific at Morgan Stanley Conference: Strategic Merger Insights
- Kirby Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
일일 변동 비율
219.22 221.48
년간 변동
204.66 256.84
- 이전 종가
- 220.30
- 시가
- 221.24
- Bid
- 220.66
- Ask
- 220.96
- 저가
- 219.22
- 고가
- 221.48
- 볼륨
- 13.194 K
- 일일 변동
- 0.16%
- 월 변동
- -0.67%
- 6개월 변동
- -5.97%
- 년간 변동율
- -10.53%
