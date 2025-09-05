CotizacionesSecciones
UNP: Union Pacific Corporation

217.18 USD 1.21 (0.56%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UNP de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 216.13, mientras que el máximo ha alcanzado 219.67.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Union Pacific Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
216.13 219.67
Rango anual
204.66 256.84
Cierres anteriores
215.97
Open
216.83
Bid
217.18
Ask
217.48
Low
216.13
High
219.67
Volumen
10.874 K
Cambio diario
0.56%
Cambio mensual
-2.23%
Cambio a 6 meses
-7.45%
Cambio anual
-11.94%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B