UNP: Union Pacific Corporation
217.18 USD 1.21 (0.56%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UNP de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 216.13, mientras que el máximo ha alcanzado 219.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Union Pacific Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNP News
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- TD Cowen eleva el precio objetivo de Union Pacific a 258 dólares desde 252 dólares
- Bernstein reitera calificación de acciones de Union Pacific con precio objetivo de 294 dólares
- Bernstein reiterates Union Pacific stock rating with $294 price target
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:UNP)
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- How to Boost Your Portfolio with Top Transportation Stocks Set to Beat Earnings
- Union Pacific (UNP) Could Be a Great Choice
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Union Pacific at Morgan Stanley Conference: Strategic Merger Insights
- Kirby Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
Rango diario
216.13 219.67
Rango anual
204.66 256.84
- Cierres anteriores
- 215.97
- Open
- 216.83
- Bid
- 217.18
- Ask
- 217.48
- Low
- 216.13
- High
- 219.67
- Volumen
- 10.874 K
- Cambio diario
- 0.56%
- Cambio mensual
- -2.23%
- Cambio a 6 meses
- -7.45%
- Cambio anual
- -11.94%
