UNP: Union Pacific Corporation
220.30 USD 3.12 (1.44%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNP hat sich für heute um 1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 216.84 bis zu einem Hoch von 220.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Union Pacific Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
216.84 220.55
Jahresspanne
204.66 256.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 217.18
- Eröffnung
- 217.58
- Bid
- 220.30
- Ask
- 220.60
- Tief
- 216.84
- Hoch
- 220.55
- Volumen
- 9.133 K
- Tagesänderung
- 1.44%
- Monatsänderung
- -0.83%
- 6-Monatsänderung
- -6.12%
- Jahresänderung
- -10.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K