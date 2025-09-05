Moedas / UNP
UNP: Union Pacific Corporation
217.18 USD 1.21 (0.56%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UNP para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 216.13 e o mais alto foi 219.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Union Pacific Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UNP Notícias
- Classificação das ações da CSX elevada para Outperform pela RBC Capital
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- TD Cowen eleva preço-alvo das ações da Union Pacific para US$ 258
- Union Pacific stock price target raised to $258 from $252 at TD Cowen
- Bernstein mantém classificação das ações da Union Pacific com preço-alvo de US$ 294
- Bernstein reiterates Union Pacific stock rating with $294 price target
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:UNP)
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- How to Boost Your Portfolio with Top Transportation Stocks Set to Beat Earnings
- Union Pacific (UNP) Could Be a Great Choice
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Union Pacific at Morgan Stanley Conference: Strategic Merger Insights
- Kirby Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
- UBS downgrades Knight Transportation stock rating to Neutral on limited upside
Faixa diária
216.13 219.67
Faixa anual
204.66 256.84
- Fechamento anterior
- 215.97
- Open
- 216.83
- Bid
- 217.18
- Ask
- 217.48
- Low
- 216.13
- High
- 219.67
- Volume
- 10.874 K
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- -2.23%
- Mudança de 6 meses
- -7.45%
- Mudança anual
- -11.94%
