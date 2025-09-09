FiyatlarBölümler
UNP
UNP: Union Pacific Corporation

220.66 USD 0.36 (0.16%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UNP fiyatı bugün 0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 219.22 ve Yüksek fiyatı olarak 221.48 aralığında işlem gördü.

Union Pacific Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
219.22 221.48
Yıllık aralık
204.66 256.84
Önceki kapanış
220.30
Açılış
221.24
Satış
220.66
Alış
220.96
Düşük
219.22
Yüksek
221.48
Hacim
13.193 K
Günlük değişim
0.16%
Aylık değişim
-0.67%
6 aylık değişim
-5.97%
Yıllık değişim
-10.53%
21 Eylül, Pazar