Dövizler / UNP
UNP: Union Pacific Corporation
220.66 USD 0.36 (0.16%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UNP fiyatı bugün 0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 219.22 ve Yüksek fiyatı olarak 221.48 aralığında işlem gördü.
Union Pacific Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
219.22 221.48
Yıllık aralık
204.66 256.84
- Önceki kapanış
- 220.30
- Açılış
- 221.24
- Satış
- 220.66
- Alış
- 220.96
- Düşük
- 219.22
- Yüksek
- 221.48
- Hacim
- 13.193 K
- Günlük değişim
- 0.16%
- Aylık değişim
- -0.67%
- 6 aylık değişim
- -5.97%
- Yıllık değişim
- -10.53%
21 Eylül, Pazar