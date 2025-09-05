クォートセクション
通貨 / UNP
UNP: Union Pacific Corporation

220.30 USD 3.12 (1.44%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UNPの今日の為替レートは、1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり216.84の安値と220.55の高値で取引されました。

Union Pacific Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
216.84 220.55
1年のレンジ
204.66 256.84
以前の終値
217.18
始値
217.58
買値
220.30
買値
220.60
安値
216.84
高値
220.55
出来高
9.133 K
1日の変化
1.44%
1ヶ月の変化
-0.83%
6ヶ月の変化
-6.12%
1年の変化
-10.68%
