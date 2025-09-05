通貨 / UNP
UNP: Union Pacific Corporation
220.30 USD 3.12 (1.44%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UNPの今日の為替レートは、1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり216.84の安値と220.55の高値で取引されました。
Union Pacific Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UNP News
- RBC upgrades CSX, says shares gain under most rail merger outcomes
- RBC キャピタル、CSX株を「アウトパフォーム」に格上げ、業務改善を評価
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- TD CowenがUnion Pacificの目標株価を252ドルから258ドルに引き上げ
- Union Pacific stock price target raised to $258 from $252 at TD Cowen
- バーンスタイン、ユニオン・パシフィック株を「アウトパフォーム」評価、目標価格294ドルを維持
- Bernstein reiterates Union Pacific stock rating with $294 price target
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:UNP)
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- How to Boost Your Portfolio with Top Transportation Stocks Set to Beat Earnings
- Union Pacific (UNP) Could Be a Great Choice
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Union Pacific at Morgan Stanley Conference: Strategic Merger Insights
- Kirby Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
1日のレンジ
216.84 220.55
1年のレンジ
204.66 256.84
