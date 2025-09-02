货币 / UNP
UNP: Union Pacific Corporation
217.74 USD 1.77 (0.82%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UNP汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点216.13和高点218.50进行交易。
关注Union Pacific Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
UNP新闻
- TD Cowen上调联合太平洋目标价至258美元，此前为252美元
- Union Pacific stock price target raised to $258 from $252 at TD Cowen
- 伯恩斯坦维持联合太平洋股票评级，目标价294美元
- Bernstein reiterates Union Pacific stock rating with $294 price target
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:UNP)
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- How to Boost Your Portfolio with Top Transportation Stocks Set to Beat Earnings
- Union Pacific (UNP) Could Be a Great Choice
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Union Pacific at Morgan Stanley Conference: Strategic Merger Insights
- Kirby Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
- UBS downgrades Knight Transportation stock rating to Neutral on limited upside
- The Year’s Buzziest Deals Are Corporate Breakups
- Union Pacific reaches agreements with 11 unions, interim deals with two others
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
日范围
216.13 218.50
年范围
204.66 256.84
- 前一天收盘价
- 215.97
- 开盘价
- 216.83
- 卖价
- 217.74
- 买价
- 218.04
- 最低价
- 216.13
- 最高价
- 218.50
- 交易量
- 1.983 K
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- -1.98%
- 6个月变化
- -7.21%
- 年变化
- -11.71%
