Валюты / UNP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UNP: Union Pacific Corporation
215.97 USD 0.26 (0.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNP за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 215.43, а максимальная — 219.02.
Следите за динамикой Union Pacific Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UNP
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:UNP)
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- How to Boost Your Portfolio with Top Transportation Stocks Set to Beat Earnings
- Union Pacific (UNP) Could Be a Great Choice
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Union Pacific Corporation (UNP) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Union Pacific at Morgan Stanley Conference: Strategic Merger Insights
- Kirby Rewards Shareholders With New Share Repurchase Authorization
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
- UBS downgrades Knight Transportation stock rating to Neutral on limited upside
- The Year’s Buzziest Deals Are Corporate Breakups
- Union Pacific reaches agreements with 11 unions, interim deals with two others
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
- Why Is Canadian Pacific Kansas City (CP) Up 3.7% Since Last Earnings Report?
- Top Stock Reports for Eli Lilly, Oracle & Procter & Gamble
- Pfizer: Finally Some Fortune, Plus Twenty High-Quality Dividend Growth Valuations (PFE)
- Buffett’s Berkshire to pursue CSX deal only if co-op disappoints: TD Cowen
Дневной диапазон
215.43 219.02
Годовой диапазон
204.66 256.84
- Предыдущее закрытие
- 216.23
- Open
- 218.50
- Bid
- 215.97
- Ask
- 216.27
- Low
- 215.43
- High
- 219.02
- Объем
- 7.286 K
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -2.78%
- 6-месячное изменение
- -7.96%
- Годовое изменение
- -12.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.