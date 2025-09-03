통화 / SMR
SMR: NuScale Power Corporation Class A
46.70 USD 8.60 (22.57%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SMR 환율이 오늘 22.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.00이고 고가는 47.00이었습니다.
NuScale Power Corporation Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SMR News
일일 변동 비율
39.00 47.00
년간 변동
11.03 53.44
- 이전 종가
- 38.10
- 시가
- 39.23
- Bid
- 46.70
- Ask
- 47.00
- 저가
- 39.00
- 고가
- 47.00
- 볼륨
- 70.846 K
- 일일 변동
- 22.57%
- 월 변동
- 40.24%
- 6개월 변동
- 216.61%
- 년간 변동율
- 302.59%
