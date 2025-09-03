Dövizler / SMR
SMR: NuScale Power Corporation Class A
46.70 USD 8.60 (22.57%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMR fiyatı bugün 22.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.00 ve Yüksek fiyatı olarak 47.00 aralığında işlem gördü.
NuScale Power Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SMR haberleri
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why NuScale Power Stock Skyrocketed Today
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Fluor, NuScale Power (SMR) hisselerini 96 milyon dolar değerinde sattı
- Fluor sells NuScale Power (SMR) shares worth $96 million
- Lightbridge: Robust Market Sentiment Overshadows Its Overvaluation Into 2026
- SMR's Robust Portfolio Fuel Revenue Growth: A Sign of More Upside?
- 3 Nuclear Energy Stocks Poised to Benefit From a Rate Cut
- NuScale, nükleer talep için iyi konumlanmış ancak uzun süreli takvimlerle karşı karşıya
- NuScale positioned for nuclear demand but faces long timelines
- OKLO's Tennessee Bet Lifts Hype - But Should Investors Buy?
- RBC Capital, Nuscale Power hissesini Sektör Performansı derecelendirmesiyle takibe aldı
- RBC Capital initiates Nuscale Power stock with Sector Perform rating
- 1 Reason Now Is a Great Time to Buy Fluor (FLR) Stock
- NuScale Power vs. Nano Nuclear: Which Nuclear Stock Has an Edge Now?
- SMR Plunges 8% in One Month: Should You Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Nuclear Power Is Back! 3 Simple Ways to Invest in the Nuclear Renaissance.
- NuScale Power: Inflection Point Or Implosion Risk? (NYSE:SMR)
- A Sneaky-Smart Way to Own NuScale Stock, Plus Another Nuclear Stock Worth Owning
- Why Did NuScale Power Stock (SMR) Plummet Today?
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Trump Says US 'Easily Beating' China In The AI Race, Compares It To Space Race And Cold War—Credits His Tariffs, Energy Policies - Meta Platforms (NASDAQ:META), VanEck Uranium and Nuclear ETF (ARCA:NLR)
- Why NuScale Power Stock Slid 31% Last Month
- Why NuScale Power Stock Ripped 15% Higher Today
Günlük aralık
39.00 47.00
Yıllık aralık
11.03 53.44
- Önceki kapanış
- 38.10
- Açılış
- 39.23
- Satış
- 46.70
- Alış
- 47.00
- Düşük
- 39.00
- Yüksek
- 47.00
- Hacim
- 70.846 K
- Günlük değişim
- 22.57%
- Aylık değişim
- 40.24%
- 6 aylık değişim
- 216.61%
- Yıllık değişim
- 302.59%
21 Eylül, Pazar