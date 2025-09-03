FiyatlarBölümler
Dövizler / SMR
SMR: NuScale Power Corporation Class A

46.70 USD 8.60 (22.57%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SMR fiyatı bugün 22.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.00 ve Yüksek fiyatı olarak 47.00 aralığında işlem gördü.

NuScale Power Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
39.00 47.00
Yıllık aralık
11.03 53.44
Önceki kapanış
38.10
Açılış
39.23
Satış
46.70
Alış
47.00
Düşük
39.00
Yüksek
47.00
Hacim
70.846 K
Günlük değişim
22.57%
Aylık değişim
40.24%
6 aylık değişim
216.61%
Yıllık değişim
302.59%
21 Eylül, Pazar