SMR: NuScale Power Corporation Class A
38.10 USD 1.96 (5.42%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMR hat sich für heute um 5.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.35 bis zu einem Hoch von 41.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die NuScale Power Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
36.35 41.03
Jahresspanne
11.03 53.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.14
- Eröffnung
- 37.18
- Bid
- 38.10
- Ask
- 38.40
- Tief
- 36.35
- Hoch
- 41.03
- Volumen
- 33.330 K
- Tagesänderung
- 5.42%
- Monatsänderung
- 14.41%
- 6-Monatsänderung
- 158.31%
- Jahresänderung
- 228.45%
