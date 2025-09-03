KurseKategorien
SMR: NuScale Power Corporation Class A

38.10 USD 1.96 (5.42%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMR hat sich für heute um 5.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.35 bis zu einem Hoch von 41.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die NuScale Power Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
36.35 41.03
Jahresspanne
11.03 53.44
Vorheriger Schlusskurs
36.14
Eröffnung
37.18
Bid
38.10
Ask
38.40
Tief
36.35
Hoch
41.03
Volumen
33.330 K
Tagesänderung
5.42%
Monatsänderung
14.41%
6-Monatsänderung
158.31%
Jahresänderung
228.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K