SMR: NuScale Power Corporation Class A
36.14 USD 1.12 (3.01%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SMR de hoy ha cambiado un -3.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.13, mientras que el máximo ha alcanzado 36.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NuScale Power Corporation Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SMR News
- SMR's Robust Portfolio Fuel Revenue Growth: A Sign of More Upside?
- 3 Nuclear Energy Stocks Poised to Benefit From a Rate Cut
- NuScale positioned for nuclear demand but faces long timelines
- OKLO's Tennessee Bet Lifts Hype - But Should Investors Buy?
- RBC Capital initiates Nuscale Power stock with Sector Perform rating
- 1 Reason Now Is a Great Time to Buy Fluor (FLR) Stock
- NuScale Power vs. Nano Nuclear: Which Nuclear Stock Has an Edge Now?
- SMR Plunges 8% in One Month: Should You Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Nuclear Power Is Back! 3 Simple Ways to Invest in the Nuclear Renaissance.
- NuScale Power: Inflection Point Or Implosion Risk? (NYSE:SMR)
- A Sneaky-Smart Way to Own NuScale Stock, Plus Another Nuclear Stock Worth Owning
- Why Did NuScale Power Stock (SMR) Plummet Today?
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Trump Says US 'Easily Beating' China In The AI Race, Compares It To Space Race And Cold War—Credits His Tariffs, Energy Policies - Meta Platforms (NASDAQ:META), VanEck Uranium and Nuclear ETF (ARCA:NLR)
- Why NuScale Power Stock Slid 31% Last Month
- Why NuScale Power Stock Ripped 15% Higher Today
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- NuScale Power Stock Is Surging Wednesday: What's Going On? - NuScale Power (NYSE:SMR)
- BofA sizes $1 trillion U.S. small reactor market as data centers drive demand
- BofA Securities maintains Neutral on NuScale Power stock amid TVA deal
Rango diario
35.13 36.99
Rango anual
11.03 53.44
- Cierres anteriores
- 37.26
- Open
- 36.71
- Bid
- 36.14
- Ask
- 36.44
- Low
- 35.13
- High
- 36.99
- Volumen
- 16.382 K
- Cambio diario
- -3.01%
- Cambio mensual
- 8.53%
- Cambio a 6 meses
- 145.02%
- Cambio anual
- 211.55%
