SMR: NuScale Power Corporation Class A

46.70 USD 8.60 (22.57%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SMR a changé de 22.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.00 et à un maximum de 47.00.

Suivez la dynamique NuScale Power Corporation Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
39.00 47.00
Range Annuel
11.03 53.44
Clôture Précédente
38.10
Ouverture
39.23
Bid
46.70
Ask
47.00
Plus Bas
39.00
Plus Haut
47.00
Volume
70.846 K
Changement quotidien
22.57%
Changement Mensuel
40.24%
Changement à 6 Mois
216.61%
Changement Annuel
302.59%
