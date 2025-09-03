Валюты / SMR
SMR: NuScale Power Corporation Class A
37.26 USD 1.83 (4.68%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMR за сегодня изменился на -4.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.76, а максимальная — 39.00.
Следите за динамикой NuScale Power Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
36.76 39.00
Годовой диапазон
11.03 53.44
- Предыдущее закрытие
- 39.09
- Open
- 38.02
- Bid
- 37.26
- Ask
- 37.56
- Low
- 36.76
- High
- 39.00
- Объем
- 22.220 K
- Дневное изменение
- -4.68%
- Месячное изменение
- 11.89%
- 6-месячное изменение
- 152.61%
- Годовое изменение
- 221.21%
