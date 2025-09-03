КотировкиРазделы
Валюты / SMR
Назад в Рынок акций США

SMR: NuScale Power Corporation Class A

37.26 USD 1.83 (4.68%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMR за сегодня изменился на -4.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.76, а максимальная — 39.00.

Следите за динамикой NuScale Power Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SMR

Дневной диапазон
36.76 39.00
Годовой диапазон
11.03 53.44
Предыдущее закрытие
39.09
Open
38.02
Bid
37.26
Ask
37.56
Low
36.76
High
39.00
Объем
22.220 K
Дневное изменение
-4.68%
Месячное изменение
11.89%
6-месячное изменение
152.61%
Годовое изменение
221.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.