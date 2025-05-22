통화 / ERIE
ERIE: Erie Indemnity Company - Class A
317.99 USD 1.63 (0.51%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ERIE 환율이 오늘 -0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 317.74이고 고가는 321.24이었습니다.
Erie Indemnity Company - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
317.74 321.24
년간 변동
317.74 544.49
- 이전 종가
- 319.62
- 시가
- 319.62
- Bid
- 317.99
- Ask
- 318.29
- 저가
- 317.74
- 고가
- 321.24
- 볼륨
- 296
- 일일 변동
- -0.51%
- 월 변동
- -10.45%
- 6개월 변동
- -23.82%
- 년간 변동율
- -40.60%
20 9월, 토요일