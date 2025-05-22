通貨 / ERIE
ERIE: Erie Indemnity Company - Class A
319.62 USD 0.75 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ERIEの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり318.00の安値と323.29の高値で取引されました。
Erie Indemnity Company - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
318.00 323.29
1年のレンジ
318.00 544.49
- 以前の終値
- 320.37
- 始値
- 318.88
- 買値
- 319.62
- 買値
- 319.92
- 安値
- 318.00
- 高値
- 323.29
- 出来高
- 172
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- -9.99%
- 6ヶ月の変化
- -23.43%
- 1年の変化
- -40.30%
