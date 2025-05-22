クォートセクション
通貨 / ERIE
株に戻る

ERIE: Erie Indemnity Company - Class A

319.62 USD 0.75 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ERIEの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり318.00の安値と323.29の高値で取引されました。

Erie Indemnity Company - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ERIE News

1日のレンジ
318.00 323.29
1年のレンジ
318.00 544.49
以前の終値
320.37
始値
318.88
買値
319.62
買値
319.92
安値
318.00
高値
323.29
出来高
172
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
-9.99%
6ヶ月の変化
-23.43%
1年の変化
-40.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K