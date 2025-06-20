CotizacionesSecciones
Divisas / ERIE
ERIE: Erie Indemnity Company - Class A

320.37 USD 0.36 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ERIE de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 319.48, mientras que el máximo ha alcanzado 328.53.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Erie Indemnity Company - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

ERIE News

Rango diario
319.48 328.53
Rango anual
319.48 544.49
Cierres anteriores
320.73
Open
322.02
Bid
320.37
Ask
320.67
Low
319.48
High
328.53
Volumen
228
Cambio diario
-0.11%
Cambio mensual
-9.78%
Cambio a 6 meses
-23.25%
Cambio anual
-40.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B