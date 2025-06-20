Divisas / ERIE
ERIE: Erie Indemnity Company - Class A
320.37 USD 0.36 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ERIE de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 319.48, mientras que el máximo ha alcanzado 328.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Erie Indemnity Company - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERIE News
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con subidas; el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.11%
- Acciones de Erie Indemnity tocan mínimos de 52 semanas a $323.65
- Las acciones de Erie Indemnity Company alcanzan mínimos de 52 semanas a 323,65 dólares
- Erie Indemnity stock hits 52-week low at $331.52
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Erie Indemnity Company (ERIE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Erie Indemnity ERIE Q2 EPS Falls Short
- Erie Indemnity (ERIE) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- eHealth (EHTH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Ryan Specialty Group (RYAN) Q2 Earnings Match Estimates
- 69 July Aristocrats: Hormel Is Still The One Hot Dog
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Even Grave Errors at Rehab Hospitals Go Unpenalized and Undisclosed
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Erie Indemnity Company: A Good Buying Opportunity (NASDAQ:ERIE)
- Best Dividend Aristocrats For July 2025
- Erie Indemnity Co stock hits 52-week low at 343.44 USD
- 69 June Aristocrats: 1 To Buy
Rango diario
319.48 328.53
Rango anual
319.48 544.49
- Cierres anteriores
- 320.73
- Open
- 322.02
- Bid
- 320.37
- Ask
- 320.67
- Low
- 319.48
- High
- 328.53
- Volumen
- 228
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- -9.78%
- Cambio a 6 meses
- -23.25%
- Cambio anual
- -40.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B