ERIE: Erie Indemnity Company - Class A

317.99 USD 1.63 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ERIE a changé de -0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 317.74 et à un maximum de 321.24.

Suivez la dynamique Erie Indemnity Company - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
317.74 321.24
Range Annuel
317.74 544.49
Clôture Précédente
319.62
Ouverture
319.62
Bid
317.99
Ask
318.29
Plus Bas
317.74
Plus Haut
321.24
Volume
296
Changement quotidien
-0.51%
Changement Mensuel
-10.45%
Changement à 6 Mois
-23.82%
Changement Annuel
-40.60%
