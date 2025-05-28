Moedas / ERIE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ERIE: Erie Indemnity Company - Class A
319.62 USD 0.75 (0.23%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ERIE para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 318.00 e o mais alto foi 323.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Erie Indemnity Company - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERIE Notícias
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,11%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Ações da Erie Indemnity Company atingem mínima de 52 semanas a US$ 323,65
- Erie Indemnity Company stock hits 52-week low at $323.65
- Erie Indemnity stock hits 52-week low at $331.52
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Erie Indemnity Company (ERIE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Erie Indemnity ERIE Q2 EPS Falls Short
- Erie Indemnity (ERIE) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- eHealth (EHTH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Ryan Specialty Group (RYAN) Q2 Earnings Match Estimates
- 69 July Aristocrats: Hormel Is Still The One Hot Dog
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Even Grave Errors at Rehab Hospitals Go Unpenalized and Undisclosed
- Even Grave Errors at Rehab Hospitals Go Unpenalized and Undisclosed
- Even Grave Errors at Rehab Hospitals Go Unpenalized and Undisclosed
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Erie Indemnity Company: A Good Buying Opportunity (NASDAQ:ERIE)
- Best Dividend Aristocrats For July 2025
- Erie Indemnity Co stock hits 52-week low at 343.44 USD
- 69 June Aristocrats: 1 To Buy
- Best Dividend Aristocrats For June 2025
Faixa diária
318.00 323.29
Faixa anual
318.00 544.49
- Fechamento anterior
- 320.37
- Open
- 318.88
- Bid
- 319.62
- Ask
- 319.92
- Low
- 318.00
- High
- 323.29
- Volume
- 172
- Mudança diária
- -0.23%
- Mudança mensal
- -9.99%
- Mudança de 6 meses
- -23.43%
- Mudança anual
- -40.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh