ERIE: Erie Indemnity Company - Class A

317.99 USD 1.63 (0.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ERIE fiyatı bugün -0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 317.74 ve Yüksek fiyatı olarak 321.24 aralığında işlem gördü.

Erie Indemnity Company - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
317.74 321.24
Yıllık aralık
317.74 544.49
Önceki kapanış
319.62
Açılış
319.62
Satış
317.99
Alış
318.29
Düşük
317.74
Yüksek
321.24
Hacim
296
Günlük değişim
-0.51%
Aylık değişim
-10.45%
6 aylık değişim
-23.82%
Yıllık değişim
-40.60%
21 Eylül, Pazar