Dövizler / ERIE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ERIE: Erie Indemnity Company - Class A
317.99 USD 1.63 (0.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ERIE fiyatı bugün -0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 317.74 ve Yüksek fiyatı olarak 321.24 aralığında işlem gördü.
Erie Indemnity Company - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERIE haberleri
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.11%
- Erie Indemnity Company hisseleri 323,65 dolar ile 52 haftalık dibe geriledi
- Erie Indemnity Company stock hits 52-week low at $323.65
- Erie Indemnity stock hits 52-week low at $331.52
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Erie Indemnity Company (ERIE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Erie Indemnity ERIE Q2 EPS Falls Short
- Erie Indemnity (ERIE) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- eHealth (EHTH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Ryan Specialty Group (RYAN) Q2 Earnings Match Estimates
- 69 July Aristocrats: Hormel Is Still The One Hot Dog
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Even Grave Errors at Rehab Hospitals Go Unpenalized and Undisclosed
- Even Grave Errors at Rehab Hospitals Go Unpenalized and Undisclosed
- Even Grave Errors at Rehab Hospitals Go Unpenalized and Undisclosed
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Erie Indemnity Company: A Good Buying Opportunity (NASDAQ:ERIE)
- Best Dividend Aristocrats For July 2025
- Erie Indemnity Co stock hits 52-week low at 343.44 USD
- 69 June Aristocrats: 1 To Buy
- Best Dividend Aristocrats For June 2025
- Erie Indemnity stock hits 52-week low at $343.76
Günlük aralık
317.74 321.24
Yıllık aralık
317.74 544.49
- Önceki kapanış
- 319.62
- Açılış
- 319.62
- Satış
- 317.99
- Alış
- 318.29
- Düşük
- 317.74
- Yüksek
- 321.24
- Hacim
- 296
- Günlük değişim
- -0.51%
- Aylık değişim
- -10.45%
- 6 aylık değişim
- -23.82%
- Yıllık değişim
- -40.60%
21 Eylül, Pazar